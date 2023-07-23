Критерии приема детей в школы могут унифицировать
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Принимая во внимание возражения омбудсмена по поводу строгих требований к приему в рижские средние школы, а также разные критерии приема в самоуправлениях, Министерство образования и науки планирует разработать единые критерии для приема в средние школы по всей стране уже этой осенью, пишет портал Lsm.

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В Риге, чтобы поступить в одну из средних школ, выпускник девятого класса должен был набрать не менее 35% на централизованном экзамене, хотя установленный государством порог для сдачи экзаменов составляет 10%. "Мы видим, что эта разница чрезвычайно велика, и она не оправдана. Такое непропорциональное ограничение, на наш взгляд, неприемлемо", — заявила представитель Бюро госуполномоченного по правам человека Рута Силиня.

Однако не только в Риге действуют очень строгие условия. В Елгаве критерий еще выше. Это правда, что в Елгаве нет минимального порога для поступления, но есть принцип, что оценивается общая успеваемость как централизованных экзаменов, так и учебы в целом.

Чтобы исключить разные критерии приема, МОН планирует сделать их одинаковыми во всех средних школах Латвии. Старший эксперт министерства Олита Аркле сообщила, что министерство работает "над внесением изменений в положения закона об общем образовании, и критерии будут предложены и разработаны с участием каждого самоуправления, управления образования и учебных заведений. Министерство приступит к подготовке поправок осенью, чтобы новые правила могли вступить в силу в следующем году.

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