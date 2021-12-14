Критическая нехватка крови: больница Страдиня может быть вынуждена перенести плановые операции
Foto: LETA

Рижская клиническая университетская больница им. Паула Страдиня, возможно, будет вынуждена перенести плановые операции, поскольку уровень запасов крови в Государственном центре доноров крови является критическим. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала представительница медучреждения Янита Вейнберга, пишет Lsm.lv.

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Однако, по ее словам, для неотложных ситуаций всегда создаются резервы и на данный момент они не исчерпаны, но запланированные операции, возможно, придется перенести, поэтому медики просят помощи жителей.

Вейнберга заявила, что медики радуются каждому человеку, который нашел время для визита в донорский центр и сдал кровь.

"Если центр нам сообщает, что запас компонентов крови сокращается, тогда, конечно, врачам приходится менять свои рабочие графики и планы, которые относятся именно к этим большим операциям", — отметила она.

В декабре в больнице им. Страдиня было проведено большое количество операций по трансплантации. Медучреждение и в повседневном режиме является активным пользователем запасов Госцентра доноров крови, поэтому поддержка общества и понимание всегда были важны для обеспечения работы больницы, пояснила Вейнберга.

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