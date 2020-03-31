Кризис из-за Covid-19: срок выплаты пособия по безработице может быть увеличен на 4-6 месяцев

В связи с кризисом из-за распространения коронавируса Covid-19 срок выплаты пособия по безработице в Латвии может быть увеличен на четыре или шесть месяцев, заявила министр благосостояния Рамона Петравича в интервью Латвийскому радио.

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Она признала, что в нынешней ситуации для работников, которые оказались в ситуации простоя, в первую очередь должны помочь пособия за простой, однако они не будут выплачиваться во всех случаях. "Поэтому мы уже оценили различные варианты, и в ближайшее время я вынесу предложение на рассмотрение правительства", - сказала министр.

Петравича объяснила, что суть ее предложения, скорее всего, будет заключаться в увеличении срока выплаты пособия по безработице на четыре или шесть месяцев, но пока еще неясно, какую сумму выплачивать человеку в течение продленного периода.

По мнению министра, размер пособия должен быть таким, чтобы получатель был мотивирован по возможности быстро вернуться на работу. Переговоры о деталях предложения продолжаются.

Как уже сообщалось, с начала 2020 года вступили в силу поправки к Закону о страховании в случае безработицы, которые позволили снизить период выплаты пособия по безработице с девяти до восьми календарных месяцев.