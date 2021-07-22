Кризис с нелегалами: Латвия направит в Литву палатки, электрогенераторы и одеяла из госрезерва

В пятницу, 23 июля, созвано внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение об оказании гуманитарной помощи Литве в решении кризиса с нелегальными мигрантами, свидетельствует повестка заседания Кабмина.

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Как сообщает Министерство внутренних дел (МВД), 15 июля было получено оповещение Европейского центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со сложившейся в Литве ситуацией с потоком нелегальных мигрантов.

В ведомстве подчеркнули, что количество нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, резко возросло. На 20 июля этого года их количество достигло 2158 человек, что в 26 раз больше, чем в 2020 году.

Для оказания гуманитарной помощи Литве министры в пятницу примут решение выделить из государственных материальных резервов три палатки, три электрогенератора, пять комплектов освещения, пять катушек кабеля с комплектом освещения и 3000 одеял.

Ожидается, что доставку партии гуманитарной помощи в Литву организует Государственная пожарно-спасательная служба. В МВД подсчитали, что на обновление ресурсов государственного материального резерва может потребоваться около 123 900 евро.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе многие европейские страны откликнулись на просьбу Литвы помочь разрешить ситуацию с потоком нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, где с начала года были задержаны более 2300 иностранцев, в основном граждан Ближнего Востока.