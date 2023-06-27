Кризисная квартира и обширная поддержка: защита жертв насилия будет улучшена

В случае высокого риска насилия пострадавший сможет получить более обширную поддержку, а с 1 июля на всей территории страны в качестве отдельной услуги, оплачиваемой государством, будет введена услуга по предоставлению кризисной квартиры. Это предусмотрено принятыми сегодня правительством поправками к порядку оказания услуг социальной реабилитации жертвам насилия и совершеннолетним, совершившим насилие.

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В настоящее время такую услугу оказывают только отдельные муниципалитеты за счет собственных средств. Кризисная квартира предоставляется на срок до 30 дней, при необходимости срок может быть продлен до 180 дней.

Услуга может быть получена в случаях высокого риска насилия, если такая необходимость выявляется специалистом социальной службы или поставщиком услуг, проводящим оценку факторов, опасных для здоровья и жизни человека.

Чтобы обеспечить четкие критерии и единообразие оценки, Министерство благосостояния подготовит руководство для социальных служб и поставщиков услуг, в котором будет определено, как следует проводить оценку факторов, угрожающих здоровью и жизни.

Проект предусматривает выявление высокого риска насилия двумя способами. В первом случае в беседе с обратившимся за услугой и при подготовке заключения специалист выявляет комплекс угрожающих здоровью и жизни факторов, свидетельствующих о высоком риске насилия. Во втором случае совокупность опасных для здоровья и жизни факторов, свидетельствующих о высоком риске насилия, будет выявлена специалистом уже во время оказания услуги, и услуга будет продлена не только на 10 консультаций или 30 дней, но и на более длительный период.

С учетом того, что с 1 июля предоставление кризисной квартиры будет введено как отдельная оплачиваемая государством услуга на всей территории Латвии, поправки также предусматривают, что государство будет покрывать расходы на кризисную квартиру по следующим статьям расходов: использование жилого помещения, услуги, связанные с использованием жилого помещения, расходы, связанные с услугами связи и интернета, а также расходы на установку и поверку счетчиков воды.

Как сообщили агентству ЛЕТА в министерстве, в настоящее время такую услугу оказывают только отдельные самоуправления за счет собственных средств.

"Принятое сегодня правительством решение об оплачиваемых государством кризисных квартирах является очень важным шагом, чтобы жертвы насилия могли укрыться от обидчика и его влияния. Вместе с муниципалитетами мы будем развивать эту услугу для защиты каждого члена семьи", - заявила министр благосостояния Эвика Силиня.

Кризисная квартира предоставляется в случаях высокого риска насилия, когда жизни и здоровью человека угрожает опасность, что подтверждается оценкой специалиста социальной службы или поставщика услуг социальной реабилитации, пострадавшему от насилия взрослому с несовершеннолетними детьми и другим лицам, с которыми пострадавшее лицо до получения услуги проживало в одном домохозяйстве.

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При необходимости во время оказания услуги по предоставлению кризисной квартиры будут обеспечены также индивидуальные консультации специалистов или поддержка доверенного лица в решении проблем, связанных с бытовыми вопросами.

Поправки призваны улучшить и меры поддержки совершеннолетних иностранцев, подвергшихся насилию.

Как поясняет Минблаг, по информации, предоставленной обществом "Centrs Marta", в среднем за год в центр обращается около восьми жертв насилия - иностранцев, которые не имеют права на получение финансируемых государством услуг как пострадавшее от насилия совершеннолетнее лицо и располагает ограниченными средствами на получение услуг.

В большинстве случаев насилие имеет место в семье, в нем участвуют дети, жертвы социально изолированы, их возможности получить помощь ограничены.

Поправки предусматривают, что этим лицам будет предоставляться до десяти часов поддержки доверенного лица и пять консультаций медицинского персонала.