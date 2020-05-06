Кризисные центры: во время ЧС женщины стали чаще подвергаться насилию

Кризисные центры на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам сообщили, что в последние недели выросло число женщин, обращающихся за помощью из-за насилия в семье, сообщает LETA.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Представитель центра “Скалбес” Райво Вилцанс рассказал, что сначала число сообщений о насилии в семье упало, но потом стало снова расти. Число звонков сильно больше не стало, но женщины стали в три раза чаще связываться с центром при помощи чата. Многие из них писали, что из-за страха перед насильником, боятся звонить в центр.

Руководитель центра “Марта” Илута Лаце объяснила, что женщины, будучи в тесном контакте с насильником, оказываются под большим контролем, поэтому вынуждены искать альтернативные способы сообщать о насилии. Центр стал получать больше сообщений о женщинах, подвергающихся насилию через социальные сети и электронную почту. Лаце сказала, что изменился и характер преступлений:

“Истории, оказывающиеся в нашем поле зрения, демонстрируют особо безжалостное насилие.”

Параллельно растет спрос на психоэмоциональные консультации и помощь юристов.

В свою очередь, директор департамента политики семьи и детей Министерства благосостояния Лиене Каулиня-Бандере указала, что их ведомство не заметило изменений в статистике семейного насилия. Она допустила, что в этом случае срабатывают факторы, скрывающие истинную ситуацию.

Как уже сообщалось, по данным Государственной полиции во время чрезвычайной ситуации на 37% выросло число вызовов, связанных с семейными конфликтами. Однако число решений об отлучении насильника от семьи сократилось. В прошлом году за аналогичный период было принято 94 решения об отлучении от семьи, а в этом году 60.