Кризисный комитет по туризму требует от премьер-министра немедленных действий по спасению отрасли

Комитет по управлению кризисом в туризме приглашает премьер-министра Кришьяниса Кариньша на встречу для обсуждения политики, выбранной государством в сфере туризма и связанных отраслях в условиях кризиса из-за Covid-19, одновременно выдвигая требование о немедленных действиях со стороны премьер-министра по спасению отрасли, сообщили агентству LETA представители комитета по управлению кризисом в туризме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комитет по управлению кризисом в туризме приглашает премьер-министра Кришьяниса Кариньша на встречу для обсуждения политики, выбранной государством в сфере туризма и связанных отраслях в условиях кризиса из-за Covid-19, одновременно выдвигая требование о немедленных действиях со стороны премьер-министра по спасению отрасли, сообщили представители комитета по управлению кризисом в туризме.

Премьер-министру направлено письмо, в котором представители комитета выразили уверенность в том, что в случае неоказания адресной поддержки отрасли в ближайшие недели некоторые компании туристического и смежных секторов могут прекратить свою деятельность.

В письме подчеркивается, что относительно слабые показатели различных секторов отрасли в 2021 году однозначно подтверждают, что причиной бедственного положения не является неспособность латвийских предпринимателей работать или адаптироваться к ситуации. Причины — непредсказуемые, долгосрочные ограничения, которые, по данным бизнес-опросов, напрямую влияют на платежеспособность и ликвидность компаний.

Среди прочего в письме говорится, что Латвия — единственная страна в Европейском союзе, где в 2021 году наблюдался спад туризма по сравнению с 2020 годом. Также, по мнению авторов письма, Латвия становится страной, куда туристы приезжают в лучшем случае на один день, но не оставляют здесь денег, потому что ночуют и пользуются дополнительными услугами в Эстонии или Литве.

"В Латвии по-прежнему в силе неадекватная политика налога на недвижимость (НН), например, Рига занимает первое место среди столиц стран Балтии по применению неадекватно высокого НН. Рижская дума по-прежнему не планирует применять даже минимальные предусмотренные законом скидки, да и в других самоуправлениях не наблюдается заметного понимания бедственного положения предпринимателей в пострадавших отраслях", — подчеркивают авторы письма.

Представители комитета по управлению кризисом в туризме подчеркивают, что, потеряв "костяк" отрасли, Латвия может надолго лишиться возможности проводить международные конгрессы, спортивные мероприятия, саммиты на высшем уровне и другие мероприятия.

В то же время отрасль категорически отвергает заявление министра финансов Яниса Рейрса о том, что туризм вернется в Латвию только через два года, и призывает срочно принять решение о трех важнейших мерах поддержки, которые должны действовать с 1 декабря 2021 года. Отрасль требует государственных субсидий на зарплаты для работников отрасли вплоть до полного снятия ограничений, поддержку по обеспечению оборотных средств предприятиям из затронутых ограничениями отраслей до полного снятия ограничений и оказания поддержки для покрытия операционных расходов.

Туристическая отрасль также призывает к организации и проведению до 21 января переговоров между отраслевыми ассоциациями, министрами финансов и здравоохранения, чтобы их публичные заявления о необходимости поддержки в условиях ограничений были реализованы на практике и за ними последовали реальные и ответственные действия.

В случае, если к указанному сроку не будет предпринято никаких конкретных действий по поддержке отрасли, комитет по управлению кризисом в туризме рассмотрит возможность подачи требования об отставке обоих министров.

В состав комитета по управлению кризисом в туризме входят Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, Латвийская ассоциация турагентов и операторов, Латвийское общество ресторанов, Латвийская ассоциация организаторов мероприятий, Латвийская ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs и другие организации.