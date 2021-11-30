Кругом бело. Во вторник на востоке Латвии продолжится снегопад

В Латгалии и на востоке Видземе в первой половине дня продолжится метель с сильными порывами ветра. Передвижение по главным и региональным автодорогам страны утром уже затруднено по всей стране, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

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В Калнциемсе, Приекули, Мадоне и Резекне образовался слой снега толщиной около 15 сантиметров, в других местах он более тонкий, а на западе Курземе снега практически нет.

Больше всего снега выпало в Латгалии и на востоке Видземе. На большей части территории Латвии порывы ветра достигают 11-16 метров в секунду. На побережье наблюдаются порывы до 19 метров в секунду.

Температура воздуха в пять часов утра колебалась от +2,6 градуса в Павилосте до -5,8 градуса в Алуксне и Резекне.

В Риге дует северный, северо-западный ветер, порывами — до 17-19 метров в секунду. Температура воздуха — около нуля градусов. Толщина снежного покрова в столице — около семи сантиметров в центре города.

В первой половине дня во вторник продолжится снегопад на востоке страны. Северо-западный ветер в Латгалии и на востоке Видземе во вторник усилится до 14-18 метров в секунду, что вызовет метели, прогнозируют синоптики. Ветер поднимет выпавший снег. Днем ветер стихнет и тогда осадки прекратятся.

В западной части страны будет меньше облаков и во многих местах будет светить солнце. Во многих местах ожидается кратковременный снегопад, местами сильный снегопад. Будет дуть западный и северо-западный ветер от слабого до умеренно сильного.

Максимальная температура воздуха от +2 .. + 3 градусов на западном побережье Курземе до -4 ..- 5 градусов на северо-востоке страны.

В Риге временами ожидаются снегопады и метели, ветер будет слабее, солнце появится между облаками, а температура воздуха будет колебаться около нуля.

В России наблюдается сильный циклон, западный край которого определяет погоду в Латвии. Атмосферное давление на востоке Латгалии снизилось до 981 гектопаскалей на уровне моря.