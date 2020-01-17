Круминьш и Райтумс выплатили 86 тысяч евро штрафа за незаконное финансирование партий

По делу о незаконном финансировании Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и партии "От сердца — Латвии" в крупном размере перед муниципальными выборами, прошедшими 3 июня 2017 года, прокуратура наложила штрафы на предпринимателя Юлия Круминьша и финансиста Йорена Райтумса, общая сумма которых составила 86 000 евро.

На одного из них был наложен штраф в размере 77 400 евро, а на другого — в размере 8600 евро. Оба вышеупомянутых лица штрафы уже полностью выплатили.

В то же время адвокат мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, также проходившего по делу о незаконном финансировании СЗК, Янис Розенбергс подтвердил агентству LETA, что прокуратура прекратила уголовный процесс против Труксниса по данному делу, признав, что в действиях Труксниса нет признаков того, что он способствовал незаконному финансированию партии.

Трукснис также фигурировал в качестве подозреваемого по делу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о возможной даче взятки в виде квартиры в Юрмале, переданной в безвозмездное пользование. По этому делу Трукснис до сих пор имеет статус подозреваемого в принятии взятки.

Как сообщалось, в 2018 году БПБК начало уголовный процесс о незаконном финансировании СЗК и партии "От сердца — Латвии" в крупном размере.