Крупнейшие частные медучреждения объединили программу лояльности

Латвия создала единую программу лояльности в сфере здравоохранения в странах Балтии. В ее реализации объединились ведущие специалисты в области здравоохранения Латвии — "Veselības centru apvienībа" (VCA), "Mēness Aptieka" и "Centrālā laboratorijа".

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Благодаря широкому спектру медицинских услуг программа лояльности в здравоохранении доступна в более чем 330 местах по всей Латвии.

Став участником единой программы лояльности "VESELĪBA", у каждого есть удобная возможность получать пункты и использовать их в любом из 330 филиалов трех компаний — например, накопить пункты, приобретая биологически активную добавку с витамином D в "Mēness aptiekа" и потратить их на покрытие до 50% стоимости анализов уровня витамина D в "Centrālā laboratorijа" или до 50% на консультацию врача в "Veselības centru apvienībа".

Программа "VESELĪBA" включает в себя все услуги амбулаторного цикла оказания медицинской помощи, предлагаемые этими медицинскими компаниями — услуги и аптечные товары для здоровья и профилактики, диагностики и амбулаторного лечения, а также различные реабилитационные и другие услуги по поддержке здорового образа жизни.

Чтобы подать заявку на участие, обменять существующие карты лояльности "Mēness Aptieka" или карты пациента VCA и перевести уже накопленные пункты, просим до конца года посетить одно из учреждений здравоохранения "Mēness Aptieka", "Centrālā laboratorija" или VCA в более чем 330 местах по всей Латвии.

Действие нынешней карты лояльности будет прекращено после конца этого года или в соответствии с дальнейшими сообщениями. Информацию об условиях и предложениях единой программы можно найти на сайте www.veselibaskarte.lv.

В более чем 230 "Mēness aptiekа" в Латвии фармацевтическую помощь оказывают 750 провизоров.

"Veselības centru apvienība" — одно из крупнейших частных предприятий здравоохранения в Латвии с филиалами в Риге, Юрмале, Лиепае, Даугавпилсе, Талси, Бауске, Мадоне. Более 1500 сотрудников VCA оказывают услуги по 120 специальностям и направлениям обслуживания.

"Centrālā laboratorija" принимает образцы на анализ в 79 филиалах. В лаборатории работает более 650 сотрудников.

В группу компаний Repharm входят поставщики услуг в области здравоохранения, фармацевтической розничной и оптовой торговли, производства и лабораторного тестирования в странах Балтии