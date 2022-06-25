Крупнейшую поликлинику в Елгаве обустроили за 570 тысяч евро

Торжественно открылось отреставрированное здание Елгавской поликлиники, крупнейшего в Земгале амбулаторного медицинского учреждения. В модернизацию и повышение энергоэффективности поликлиники в соответствии с современными требованиями вложено почти 570 тысяч евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате ремонтных работ здание Елгавской поликлиники приобрело новый вид и повысило энергоэффективность на 63%, что позволит снизить потребление тепла и связанные с этим расходы в следующем отопительном сезоне, а также улучшить условия труда работников.

В последние годы фирма SIA "Jelgavas poliklīnika" значительно развила диагностическую базу и амбулаторные услуги, а за последние полгода еще и повысилась энергоэффективность здания.

Елгавская поликлиника состоит из двух зданий: одно построено в 1936 году, другое — в 1976 году, и до сих пор они не подвергались существенной реконструкции. В ноябре прошлого года начались ремонтные работы, в ходе которых оба здания были утеплены, включая гидроизоляцию фундамента, чердака, крыши, наружных стен потолка и подвала. В рамках проекта была устроена автоматическая пожарная сигнализация поликлиники, а фасады обоих корпусов были покрашены.

Foto: Jelgavas-poliklinika

"Обеспечив энергоэффективность здания, мы не только снизии ежедневные расходы на содержание здания, но и сможем направить сэкономленные средства на приобретение нового медицинского оборудования и продолжить улучшение спектра услуг Елгавской поликлиники для жителей Елгавы и Земгале. Я считаю, что это приоритет каждой региональной поликлиники, потому что не каждый может поехать в Ригу, чтобы получить медицинские услуги", - говорит Кинтия Барлоти, член правления SIA Jelgavas poliklīnika.

"При реконструкции кровли в новом корпусе поликлиники на пятом этаже мы освободили одно из помещений, где раньше хранился старый инвентарь. Теперь там будет комната отдыха для наших сотрудников. Поликлиника уже готовится к реализации следующего плана развития - установлению солнечных батарей для производства электроэнергии для нужд поликлиники", — отмечает она.

Строительные работы выполняла фирма SIA "Tools Vendor" в соответствии с тендерной процедурой. Общая стоимость проекта - 549 552 евро, из которых софинансирование Европейского фонда регионального развития составляет 215 137 евро. В поликлинике также планируют установить компьютерный томограф, полученный в подарок от Елгавской городской больницы.

Елгавская поликлиника является амбулаторным медицинским учреждением, предоставляющим доступные и качественные медицинские услуги населению в области диагностики, лечения заболеваний, реабилитации и профилактических мероприятий. С 2003 года является акционерным обществом Елгавского городского самоуправления. В настоящее время в Елгавской поликлинике работает 220 человек, в среднем она обслуживает 103 300 пациентов в год. Оборот предприятия в 2021 году составил 5,7 млн ​​евро.