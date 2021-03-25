Крупные больницы готовятся к третьей волне Covid-19

Хотя показатели заболеваемости пока не внушают серьезных опасений, обе крупнейшие латвийские больницы уже планируют, как работать, если из-за мутации нового вируса вырастет число заболевших и Covid-пациенты переполнят больницы, сообщает rus.LSM.lv.

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На нулевом этаже корпуса А больницы Страдиня сейчас стоят и дополнительные кровати, а также оборудование для коммуникации — на случай, если все здание превратится в Covid-больницу.

Риналд Муциньш, глава больницы, рассказал, что атриум, где сейчас прививают от Covid-19, можно быстро превратить в реанимацию. Подвод кислорода и другие коммуникации обеспечили уже во время строительства здания. Во всем корпусе можно будет разместить 250 Covid-пациентов. В данный момент в Страдиня таких больных 65, у многих — и другие заболевания.

"Новая мутация Covid-19 — это вызов. Как-то мы посчитали, что 10-15% из тех, кто инфицировался за последние 2-3 недели, будут нуждаться в лечении в стационаре. Но новые штаммы Covid-19 эту калькуляцию свели на нет. Мы точно не знаем, но готовимся к разным сценариям", — рассказал глава больницы.

Максимум заполненных Covid-коек в Рижской восточной больнице — 413. В данный момент "ковидные" отделения полупусты, правда, этого нельзя сказать об интенсивной терапии — она почти все время загружена по максимуму. В Рижской Восточной больнице для Covid-пациентов готовы выделить часть старой клиники "Гайльэзерс".

"Мы можем половину Гайльэзерса превратить в Covid-койки, что нам даст больше коек, но опять же… Это койки. Для них нужны врачи, сестры, санитары", — говорит член правления больницы Харальд Плаудис.

В нескольких других странах ЕС с обострением "ковидной" ситуации именно коек интенсивной терапии начало не хватать прежде всего — например, в Эстонии.

В среднем в интенсивной терапии Covid-пациенты лежат 5-7 дней, во время Covid-19 — 12.