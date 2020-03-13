Крупные больницы уменьшают количество плановых операций

В связи с распространением Covid-19 в Латвии крупные университетские больницы сокращают количество плановых операций, сообщила государственный секретарь Министерства здравоохранения Даце Мурмане-Умбрашко.

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В ближайшие дни больницы перепланируют свои действия, чтобы в первую очередь концентрироваться на больных Covid-19. Поэтому в отдельных случаях пациентов будут везти в региональные, а не в университетские больницы.

Уменьшено будет количество плановых операций, направленных на улучшение качества жизни, например, после травм.

Возможны случаи, когда пациента будут оставлять дома, если угрозы его жизни нет, или после окончания острого лечения переведут в региональную больницу. Все это позволит уменьшить нагрузку крупных больниц, пояснила госсекретарь.

Министерство договорилось с Centralа laboratorija и E.Gulbja laboratorijа о том, что уже с завтрашнего дня они начнут делать анализы на Covid-19, оплачиваемые государством.