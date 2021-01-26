Крупные города готовы отдать под вакцинацию спортзалы

Чтобы привить как можно больше людей от Covid-19 в кратчайшие сроки, крупные города Латвии готовы предложить спортивные залы, но ожидают финансовой поддержки от государства, заявил консультант по связям Латвийской ассоциации больших городов (ЛАБГ) Каспар Лицитис.

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Ассоциация называет несколько проблем, которые необходимо решить для повышения эффективности процесса вакцинации.

"Самоуправления готовы участвовать в этом процессе, предоставляя всю возможную экономическую и техническую поддержку. Например, несколько самоуправлений выразили готовность проводить вакцинацию в спортзалах", — сказал исполнительный директор ЛАБГ Виктор Валайнис.

Ассоциация считает, что наибольшей проблемой является наличие человеческих ресурсов в практиках семейных врачей и пунктах неотложной медицинской помощи. Медицинским учреждениям и семейным врачам потребуется дополнительный медицинский персонал для обеспечения вакцинации.

Вторая проблема — нехватка информации о вакцинации. "Дезинформации о вакцинах очень много, поэтому было бы желательно, чтобы надзорные органы имели больший контроль над дезинформацией в публично доступных источниках информации", — сказал Валайнис.

По его словам, у значительной части общества, в том числе пожилых людей, отсутствует информация о важности вакцинации в печатном виде (брошюры, буклеты), которая была бы в свободном доступе в аптеках, у семейных врачей, в медицинских учреждениях.