Крупные города Латвии готовы принять беженцев из Украины

Крупные города Латвии готовы включиться в процесс приема беженцев, кроме того, города обмениваются информацией с партнерами в Украине о предоставлении возможной гуманитарной и финансовой помощи.

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24 февраля на внеочередном собрании Латвийская ассоциация крупных городов (LLPA) выразила поддержку заявлению Сейма, который осуждает военную агрессию со стороны России и вторжение в Украину. Также ассоциация выразила поддержку участию членов LLPA в процессе приема беженцев.

В разговоре с госсекретарем Министерства внутренних дел Латвии Дмитрием Трофимовым члены LLPA проинформировали о возможностях самоуправлений и потенциальных местах размещения беженцев, а также о решениях по обеспечению их возможностями трудоустройства.

"Крупные города готовы включиться в процесс приема беженцев. В каждом городе ситуация, конечно, разная, но видно, что сейчас идет работа и определяются возможности для помощи. Мы готовы работать с МВД, чтобы максимально быстро и качественно решать эти вопросы", — подчеркнул исполнительный директор LLPA Викторс Валайнис.

Члены LLPA, у которых есть города-побратимы в Украине, также сообщили, что контактировали с муниципалитетами этих городов для обмена информацией о предоставлении возможной гуманитарной и финансовой помощи.

Также самоуправления продолжают изучать возможности, чтобы при сотрудничестве с МВД найти лучшие решения.