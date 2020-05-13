Крупные города Латвии готовы реализовать проекты на 400 млн евро

Крупные города Латвии готовы реализовать инвестиционные проекты на сумму 400 млн евро и претендуют на кредиты для их реализации, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации больших городов.

Инвестиции предусмотрены в инфраструктуру образования, ремонт улиц и дорог, приведение в порядок заброшенных территорий, обновление жилого фонда, развитие предпринимательства. Все это проекты высокой степени готовности с утвержденными строительными проектами или уже объявленными закупками.

Проекты призваны стимулировать экономическую активность в регионах после окончания чрезвычайного положения. Правительство дополнительно выделило на такие проекты 150 млн евро. В первую очередь на эти средства могут претендовать крупные города и центры развития.

В Латвийскую ассоциацию больших городов входят Рига, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Валмиера и Вентспилс.