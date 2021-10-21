Крупным больницам не хватает около 300 медиков: возможна мобилизация студентов

Восточной больнице и больнице Страдыня в помощь для лечения больных с Covid-19 требуется около 300 медиков. Вероятно, скоро в системе здравоохранения объявят о мобилизации студентов, ординаторов и врачей из частного сектора. Об этом сообщает LETA со ссылкой на журнал Ir.

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По закону во время чрезвычайной ситуации с Covid-19 пациентами могут работать врачи любой специальности и студенты под присмотром старших специалистов. Чтобы подготовить запрос о мобилизации, Министерство здравоохранения работает вместе с Министерством обороны, сообщила представитель Минздрава Санита Янка.

При этом нужно решить некоторые юридические вопросы — например, врачи призывают к декриминализации ошибок. Например, если хирург идет лечить пациентов с Covid-19, он работает не по своей специальности и могут возникать ошибки.

Частные больницы не в восторге от идеи мобилизации. Уже сейчас им приходится брать на себя плановые услуги, которые из-за лечения Covid-19 пациентов приостановили государственные больницы, а также проводить вакцинацию и делать тесты.

"Если у нас отберут персонал, катастрофа усилится, только в другом контексте. Получится спасти "ковидных" пациентов, но нельзя будет помочь пациентам, которые страдают по другим причинам", — говорит Марис Ревалдс, председатель правления Veselības centrs 4 (VC4).

Сейчас также ищут помещения для временного госпиталя. Один из вариантов — бывшая детская больница на улице Юглас в Риге. Она строилась, как детская инфектологическая больница, поэтому ее сравнительно легко будет обустроить — и оборудовать 200 койками.

Харалдс Плаудис, член правления Восточной больницы, которой планируется передать здание, настроен пессимистично — в больнице не хватит персонала для обслуживания временного госпиталя.

"Ни врачей, ни медсестер, ни санитаров, чтобы мы могли потянуть эти 200 коек, у нас нет. Люди ложатся в больницу, чтобы их лечили, а не для того, чтобы просто лежать", — заявил Плаудис.