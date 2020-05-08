Кружки по интересам возобновят работу в июне

С июня могут возобновиться занятия в кружках, сообщила министр образования Илга Шуплинска в ходе разговора с выпускниками в эфире.

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Политик подчеркнула, что важно, чтобы группы не были переполненными и соблюдалась дистанция.

"Очень многие занятия образования по интересам связаны с тесным взаимодействием, и дистанцию два метра соблюдать сложно, поэтому мы должны продумать, как это компенсировать", — отметила Шуплинска.

Работу могут возобновить и молодежные центры.

18 мая пройдет встреча министров образования стран ЕС, и планируется обсуждать два вопроса — готовность к дистанционному образованию и поступление в вузы.

"Поэтому все вопросы, связанные с поступлением в иностранные вузы, Министерство образования и науки сможет комментировать после 18 мая", — сказала Шуплинска.