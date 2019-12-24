Крышу Рундальского дворца перестроят за полтора миллиона

Рундальский дворец объявил конкурс на перестройку крыши. Работы начнутся с южного и западного корпусов, потом постепенно перейдут к восточному, не затрагивая покрытие над Золотым залом, в завершении отремонтируют северозападную часть.

Работы включают демонтаж покрытия крыши и досок под ним, протезирование деревянных конструкций, восстановление и отстройку утраченных частей, монтаж досок и титаново-цинкового покрытия, восстановление деревянных окон в крыше, реновация и покраска печных труб. По договору строители должны уложиться в семь месяцев — не позже чем к 6 ноября 2020 года. Расчетная цена работ — полтора миллиона евро без НДС.

Год назад новым директором Музея Рундальского дворца стала реставратор и доктор искусств Лаура Лусе, которая сразу объявила о своих грандиозных планах - построить конференц-центр в помещениях конюшен. А также строительство двух оранжерей и приведение в порядок исторических яблоневых садов. Но сперва - крыша.