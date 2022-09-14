КС отказался возбудить дело по иску Даугавпилсской думы в связи с обязанностью демонтировать памятники

Конституционный суд принял решение отказать в возбуждении дела по заявке Даугавпилсской думы, в которой самоуправление оспаривало возложенную на него государством обязанности демонтировать объекты, прославляющие тоталитарные режиме, сообщает агентство LETA. VARAM в среду заявил, что Даугавпилсская дума обещает снести объекты, прославляющие советский режим, в установленном законом порядке — до 15 ноября.

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Как уже сообщалось, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") в июне подал иск в Конституционный суд, оспаривая соответствие Сатверсме Закона "О запрете экспонирования объектов, прославляющий советский и нацистский режиме и их демонтаж на территории Латвийской Республики". Именно этот закон обязывает местные самоуправления снести до 15 ноября соответствующие объекты, в том числе, он оговаривал демонтаж памятника в Пардаугаве в Риге.

По мнению Даугавпилсской думы, вторая часть 4-й статья и вторая и пятая части 5-й статьи, а также первая часть 8-й статьи этого года не соответствуют 1-й и 101-й статья Сатверсме.

Статья 1-я Конституции гласит, что Латвия– независимая демократическая республика, а статья 101-я — что каждый гражданин Латвии имеет право в установленном законом порядке участвовать в деятельности государства и самоуправлений, а также служить на государственной службе.

Андрей Элксниньш ранее утверждал, что Сейм, приняв закон, нарушит автономию самоуправлений. Функция заботиться о благоустройстве своей администратиной территории возложена на самоуправления 2-м пунктом первой части 15-й статьи Закона "О самоуправлениях".

Даугавпилсское самоуправление в соответствии со своей автономной функцией по благоустройству своей административной территории уже демонтировало памятники, возведенные в советское время, не имеющие художественной ценности и отражающие идеологию советского времени, согласно своему решению 3 сентября 1992 года "О возведенных в советское время памятниках и демонтаже предполагаемой агитации на территории городов Даугавпилса".

По мнению Даугавпилсской думы, другие объекты в городе не прославляют советскую власть, а посвящены памяти погибших на войне. Объекты

находятся в хорошем техническом состоянии, а один из них даже восстановлен после восстановления независимости Латвии.

В качестве еще одного аргумента Даугавпилсская дума упоминает, что при принятии законопроекта местному самоуправлению не было предоставлено право участвовать в принятии решения, а также не было обеспечено право быть заслушанным.

Во вторник, 13 сентября, Даугавпилсская городская дума представила Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) график сноса двух объектов, как того требовал закон. Об этом во вторник в программе LTV "Сегодняшний вопрос" заявил сам Элксниньш. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плеш (AP!) сказал, что до начала программы VARAM не получал такого письма от Даугавпилсской думы. Какие-либо решения, связанные со сносом памятников, Даугавпилсская дума может принять не ранее конца октября, пояснил мэр города.

В свою очередь, VARAM в среду заявил, что Даугавпилсская дума обещает снести объекты, прославляющие советский режим, в установленном законом порядке — до 15 ноября.