Кто будет править Ригой? Выборы в РД: текстовый онлайн

29 августа в Риге проходят внеочередные выборы в городскую думу. На 60 депутатских мест претендуют 707 кандидатов из 15 списков. Портал Delfi обобщает всю актуальную информацию в текстовой трансляции.
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ВЫБОРЫ В РИЖСКУЮ ДУМУ 2020
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