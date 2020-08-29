Кто будет править Ригой? Выборы в РД: текстовый онлайн

29 августа в Риге проходят внеочередные выборы в городскую думу. На 60 депутатских мест претендуют 707 кандидатов из 15 списков. Портал Delfi обобщает всю актуальную информацию в текстовой трансляции.

ВЫБОРЫ В РИЖСКУЮ ДУМУ 2020

Все новости о выборах в Рижскую думу собраны здесь: https://rus.delfi.lv/temi/vybory-v-rizhskuyu-dumu-2020/

По сравнению с предыдущими выборами в РД явка в первый час заметно ниже - в этом году 0,4% (1691 человек), в 2017 году - 1,04% (4426).

Впрочем, получить некоторое представление об итогах голосования можно будет сразу после 22 часов: в этот момент опубликуют данные экзитполлов.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vybory-v-rizhskuyu-dumu-chto-nuzhno-znat-izbiratelyu.d?id=52415529

Для начала техническая информация. Избирательные участки открыты до 22:00. Подсчет голосов, как всегда, будет идти всю ночь на с субботы на воскресенье, а предварительные результаты появятся после полуночи.

Избирательные участки открылись в 7 часов утра, и к 8.30 проголосовало 19,4% жителей Риги, имеющих право голоса. Почти все они голосовали заранее, в субботу за первый час на участки пришли 1700 человек (0,4%).

Здравствуйте! Сегодня в Риге большой день - внеочередные выборы в думу. Портал Delfi будет вести текстовый онлайн, с помощью которого вы сможете следить за развитием событий.