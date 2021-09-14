Кто получит бесплатную прививку от гриппа?
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Кабинет министров выделил средства на полностью бесплатную вакцинацию от гриппа 185 тысяч жителей страны — это примерно 10% всего населения.

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Из аннотации к проекту решения следует, что бесплатные вакцины от гриппа получат более 104 тысяч жителей страны старше 65 лет, более 25 тысяч жителей, страдающих хроническими заболеваниями, более 30 тысяч детей 2-18 лет, если у них есть хронические заболевания легких, хронические сердечно-сосудистые заболевания независимо от их причины, хронические заболевания обмена веществ, хронические заболевания почек, а также наблюдается иммунодефицит.

Также в число льготников, получающих вакцину от гриппа бесплатно, по-прежнему фигурируют дети до 2 лет и беременные, медицинский персонал, клиенты и работники центров социального ухода.

Ранее государство полностью оплачивало приивки от гриппа только беременным, детям до 2 лет, медицинскому персоналу, клиентам и работникам центров социального ухода. Жителям старше 65 лет и хроническим больным, которые теперь получат прививку бесплатно, государство прежде компенсировало 50% стоимости вакцины.

По словам эпидемиолога Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, насколько суровым и распространенным будет грипп в этом году до конца пока неизвестно. Но после периода прошлогоднего затишья вспышка гриппа может быть особенно опасной. И лучше подстраховаться и сделать все, чтобы избежать эпидемии гриппа параллельно эпидемии Covid-19, отметил специалист.

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