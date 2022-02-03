Кто получит пособие 20 евро, Римшевича хотят снова арестовать, Alfa сменит название. 3 февраля: главное

Зафиксированы первые случаи, когда из-за заболевшего персонала практики семейных врачей остаются полностью без сотрудников. У государства должен быть четкий план действий на случай, если ситуация продолжит ухудшаться. Кто может претендовать на пособие в размере 20 евро и как его получить? Прокурор потребовала вновь арестовать Римшевича и перечислить залог в размере 100 000 евро в бюджет. Весной торговый центр Alfa сменит название. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 3 февраля.

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Картина дня:

В Латвии 9831 новый случай Covid-19, умерли 12 человек. Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3928 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5903 человек были вакцинированы. Вчера сделано 25 514 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38,5%. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 5190 до 5451 случая.

Каждый четвертый житель получил бустерную вакцину. В Латвии хотя бы одну прививку против коронавируса сделали 71,1% всего населения. Завершили курс вакцинации 68,48% жителей, из них 35,246% человек получили также бустерную вакцину. При пересчете на все население ревакцинированы 24,13% жителей страны.

В практиках семейных врачей некому работать. Появляются первые случаи, когда из-за заболевшего персонала практики семейных врачей остаются полностью без сотрудников. В свою очередь, семейные врачи, которые перенимают пациентов из практик коллег, не получают за это доплату. Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде подчеркнула, что для государства очень важно иметь четкий план действий — что делать, если заболеваемость продолжит расти.

Прокурор потребовала вновь арестовать Римшевича и перечислить залог в размере 100 000 евро в бюджет. По словам Виорики Йиргены, изменилось поведение Римшевича, он оказывает противодействие и пытался повлиять на показания свидетеля Игоря Буймистера, акционера бывшего "Trasta komercbanka" (TKB). В настоящее время суд дал другим сторонам дела время для ознакомления с требованиями прокурора.

В Риге появится второй торговый центр Akropole. Этой весной торговый центр Alfa сменит название на Akropole Alfa, а находящийся в Кенгарагсе Akropole будет переименован в Akropole Rīga. Часы работы, спектр магазинов и услуг, обслуживание и стандарты эпидемиологической безопасности останутся неизменными.

Фракция "Согласия" призывает помочь рижанам легализовать застекленные лоджии. Известно несколько случаев, когда рижане получали акты о самовольном строительстве, а их жилье облагалось повышенной ставкой налога на недвижимость.

Бракоразводный процесс станет проще. Сейм в окончательном чтении принял поправки к Гражданскому закону, которые облегчают бракоразводный процесс в случаях, когда на расторжение брака согласен только один из супругов. Установлено, что бракоразводный процесс возможен, если супруги проживают раздельно не менее одного года. Раньше этот срок должен был составлять не менее трех лет. Также впредь суд не сможет отложить бракоразводный процесс на полгода в надежде, что супруги помирятся.

Что почитать?

Эпидемиолог Троянский: как в 24 года стать самым обсуждаемым и осуждаемым. Полтора года назад Никита Троянский не мог себе представить, что станет одним из "голосов пандемии" Латвии. Сегодня 24-летний выпускник Кембриджа агитирует за прививки, делает жуткие прогнозы, раздает десятки интервью и замыкает на себе громы и молнии накопившейся у людей ненависти и раздражения. Кажется, что Троянского слишком много. Откуда он такой? Почему столько внимания вчерашнему студенту? Кто дал ему право влиять на жизнь всей страны? Об этом он рассуждает в интервью Delfi.

Поддержка в 20 евро для сениоров и не только. Чтобы сократить расходы жителей на подорожавшие энергоресурсы, государство предоставит денежную поддержку некоторым группам жителей. Delfi рассказывает, кто получит такую поддержку, и как это будет происходить.

"Покажите мне счет!" и другие особенности зимнего рынка недвижимости. Количество сделок, зарегистрированное на рынке недвижимости в 2021 году, – самое высокое с 2007 года, причем и в Риге, и в целом по Латвии. Недавнее исследование сообщает cenubanka.lv показывает, что даже сегодня, вопреки росту коммунальных платежей и осторожности людей в тратах, эксперты рынка настроены позитивно, ожидая достаточно большой активности.

Локдаун вдохновил на перемены. Как пара студентов своими руками создала комнату своей мечты. Три года назад в небольшой рижской квартире поселилась пара студентов. Молодые люди поступили на учебу в Ригу и, конечно, хотели найти жилье в столице. Найдя подходящую квартиру Каролина с другом очень обрадовались, но сразу поняли, что без хотя бы косметического ремонта не обойтись.

Инфектологи: "легкость" нового штамма, бустер после болезни, детские прививки и конец всего. Омикроном большинство болеет не сильнее, чем насморком — не лучше ли просто переболеть, чем делать бустер? Может, иммунитет от этого сильнее? Есть ли вакцина от омикрона? Если переболел, то делать ли и когда бустер? Опасная дельта исчезла совсем или еще есть шанс ее "поймать"? А новое чудо-лекарство в Латвии кому дают? Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья и Минздрав организовали встречу с главврачом Латвийского центра инфектологии профессором Байбой Розентале и инфектологом Даугавпилсской больницы Иветой Юкшинской.