"Кто сохранит традицию?" Руководители хоров Праздника песни недовольны зарплатами

После окончания Праздника песни и танца обострилась разговоры о размерах зарплат, которые государство выплачивает руководителям коллективов творческой самодеятельности. Об этом пишет LSM.

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Всего в недавно прошедшем Празднике песни приняли участие 40 560 человек из более чем 1600 коллективов-хоров разного уровня, ансамблей, оркестров, фольклорных коллективов и многих других. В каждом коллективе есть руководитель — зарплату он получает от муниципалитета и государства.

Как рассказала руководитель Отдела сохранения и развития традиций Праздника песни и танца Латвийского национального культурного центра Сармите Павулена (LNKC), общая сумма целевого гранта на коллективы Праздника песни в этом году составила более 984 000 евро.

По ее словам, руководитель хора, у которого два раза в неделю репетиции, получает около 800 евро в год до уплаты налогов.

"В принципе, это очень небольшая поддержка со стороны государства, но так оно и есть на данный момент", — отметила представитель LNKC.

Национальный культурный центр в настоящее время работает над тем, чтобы зарплаты руководителей могли быть увеличены — еще до праздника для этого была создана рабочая группа. Как отметил в интервью Латвийскому радио глава Союза самоуправлений Латвии Гинт Каминскис, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с Министерством культуры.

В свою очередь проректор Латвийской академии культуры Анда Лаке обращает внимание на то, что низкая зарплата руководителей коллективов сопряжена с рисками для самого Праздника песни.

"У нас только что был опрос работодателей в сфере культуры и творчества. Итоги опроса сигнализируют о серьезных проблемах. В трети муниципальных образований представители культурной индустрии указывают на неадекватную оплату труда лидеров коллективов. Если мы не можем привлекать руководителей коллективов к работе на Празднике песни и танца, то это уже важный сигнал — кто же тогда сохранит эту традицию? Лидер коллектива — его главная движущая сила", — указала проректор.