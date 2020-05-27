Кто-то выбросил радиоактивный предмет: на свалке ликвидировано радиационное загрязнение

Житель Плявниеков или Дарзциемса выбросил на помойку радиоактивный предмет. Это было обнаружено на полигоне Getliņi, куда доставляется мусор из этих районов. Источник радиации удалось обнаружить и ликвидировать, сообщает LETA.

26 мая Центр радиационной безопасности Госслужбы среды получил информацию о повышенном уровне радиации в грузе, который доставлен на полигон Getliņi. Специалисты срочно выехали на место происшествия и вскоре обнаружили источник загрязнения. Опасным предметом оказалась небольшая стеклянная банка с кристаллическим веществом внутри. Там было повышенное количество радионуклидов радия.

Банка была упакована и передана в Латвийский центр среды, геологии и метеорологии для исследований. После этого ее отправят в хранилище радиоактивных отходов Radons в Балдоне.

Избавившись от радиоактивного предмета, инспекторы госслужбы среды проверили место происшествия, но следов радиоактивного загрязнения больше не обнаружили. Банка была выброшена с остальным мусором, но на мешке также не было констатировано следов загрязнения. Госслужба среды пришла к выводу, что здоровье водителей мусоровозов и соседей хозяев опасного предмета в безопасности.

Выяснилось, что опасный груз мог быть доставлен либо из Дарзциемса, либо из Плявниеков, и мог храниться как в частном доме, так и в многоквартирном.

Первичный осмотр показал, что предмет, вероятно, хранился у кого-то с советского времени. Госслужба среды просит отозваться человека, который выбросил банку, чтобы выяснить подробности о ее происхождении и месте хранения. Связаться с Центром радиационной безопасности можно по телефону 26 565 626 или по электронной почте rdc@vvd.gov.lv.