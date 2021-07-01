Кто возглавит города? Сегодня 40 самоуправлений будут избирать своих председателей

1 июля на первые после выборов заседания соберутся 40 новоизбранных городских и краевых дум. По итогам Административно-территориальной реформы в Латвии теперь 43 самоуправления вместо 119.

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Выборы, однако, проводились в 40 самоуправлениях. Рижская дума была избрана досрочно в прошлом году, а в Резекненском и Вараклянском краях выборы состоятся 11 сентября.

Традиционно на первых заседания городские и краевые думу будут избирать своих председателей. В ряде самоуправлений — в том числе, в городах республиканского значения — коалиционные договоры уже подписаны.

В Елгаве достигнута договоренность о сотрудничестве между Союзом "зеленых" и крестьян и Национальным объединением. Это означает, что мэром Елгавы, вероятно, будет вновь избран Андрис Равиньш (СЗК), занимающий этот пост с 2001 года.

Мэром Резекне будет в четвертый раз избран Александр Барташевич ("Согласие"), руководящий городом с 2009 года. "Согласие" контролирует абсолютное большинство в Резекненской городской думе — 8 из 13 мандатов.

В Лиепайской городской думе коалицию создадут Лиепайская партия, Латвийское объединение регионов и Национальное объединение. На должность председателя думы выдвинут Гунар Ансиньш (Лиепайская партия), который до сих пор выполнял обязанности вице-мэра. Теперь вице-мэром планируется избрать Атиса Дексниса от Латвийского объединения регионов, хотя список этой политической силы возглавлял действующий мэр Янис Вилнитис.

В Даугавпилсе заключен меморандум о создании коалиции между "Согласием" и Латвийским Русским союзом. Мэром Даугавпилса планируется избрать Андрея Элксниньша, который уже занимал этот пост в думе прежнего созыва, однако был снят с должности.

В Юрмальской думе 8 из 15 мандатов — у Союза "зеленых" и крестьян, что фактически гарантирует переизбрание действующему мэру Гатису Трукснису.

Главная интрига — Вентспилс. Официально кандидат в председатели думы — многолетний мэр города Айвар Лембергс (Latvijai un Ventspilij), однако он находится в тюремном заключении и не может участвовать в заседаниях самоуправления. В то же время Latvijai un Ventspilij контролирует 7 из 13 депутатов самоуправления. Исход голосования пока не ясен.