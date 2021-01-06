Кто заменит Илзе Винькеле: в кулуарах обсуждаются три кандидата

В кулуарах как потенциальные кандидаты на должность министра здравоохранения упоминаются депутаты от партийного объединения "Для развития/За!" Андрис Скриде, Даниэль Павлютс и Илмар Дуритис, но этот вопрос еще будет обсуждаться в объединении.

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После заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о недоверии действующему министру здравоохранения Илзе Винькеле во вторник вечером состоялось заседание правления "Для развития/За!", хотя потенциальные кандидатуры на пост министра здравоохранения не обсуждались.

Винькеле во вторник заявила Латвийскому телевидению, что у объединения есть "мощный кандидат" на должность глав Минздрава, имя которого она не назвала.

Дуритис заявил агентству LETA, что в настоящее время этот вопрос в партии серьезно не обсуждается, и о любом решении или возможной кандидатуре можно будет говорить только в ближайшие дни. От дальнейших комментариев он воздержался.

Павлютс тоже не дал конкретного ответа на вопрос, рассматривает ли он возможность выдвигаться на пост министра здравоохранения.

Скриде, практикующий врач и депутат парламента, тоже упоминается как один из возможных преемников Винькеле. Он также не захотел комментировать свою возможную кандидатуру на должность министра, пообещав предоставить комментарии в среду.

Агентству LETA известно, что ранее рассматривалась и кандидатура главы Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле. Во вторник в "Twitter" она написала, что не планирует покидать нынешнюю должность.

"Более чем когда-либо в этом кризисе нам нужна стабильная и сильная СНМП", — считает Ципуле.

Как сообщалось, вчера премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле.