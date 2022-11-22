Кто заменит Смилтенса? В качестве кандидата на пост вице-мэра Риги выдвинут член Нацблока Ратниекс

Национальное объединение (НО) выдвинет Эдвардса Ратниекса на должность вице-мэра Риги, сообщил агентству LETA руководитель фракции Национального объединения/Латвийского объединения регионов (ЛОР) Эйнарс Цилинскис, который сам ранее неофициально фигурировал в качестве кандидата на эту должность.

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Назначение нового вице-мэра было необходимо, поскольку предыдущий заместитель градоначальника Эдвардс Смилтенс, который стал спикером Сейма.

При формировании коалиции Рижской думы было решено, что фракция НО/ЛОР получит должность вице-мэра. Обе партии договорились, что сначала эту должность займет Эдвардс Смилтенс, а потом — Цилинскис. В сферу ответственности вице-мэра от этой фракции включены вопросы сотрудничества между Ригой и окрестностями столицы.

Цилинскис подчеркнул, что выдвижение Ратниекса на пост вице-мэра является решением фракции, которое он полностью поддерживает. У него самого много обязанностей как во фракции, так и в городской думе, которые он продолжит выполнять.