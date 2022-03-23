Кучинскис: беспокоит нелояльность части населения Латгале к государству
Foto: DELFI

Часть латгальского общества не очень лояльна к Латвии, и это крайне настораживает, заявил в интервью газете Diena председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис (Союз зеленых и крестьян).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он подчеркивает, что ситуация в Латгале находится на постоянном контроле, и Служба государственной безопасности (СГБ) информирует комиссию о том, что там происходит, а также о возможных сценариях развития ситуации.

"То, что проявляется публично — это одно, но там у части общества не очень лояльное к государству внутреннее настроение", — говорит Кучинскис.

Главная причина — длительное пребывание людей в российском информационном пространстве, что помешало им стать патриотами Латвии.

Кучинскис согласен, что с отключением легального доступа к российским телеканалам этим людям нужен другой контент. "Конечно, только новости не могут сразу привлечь большую аудиторию, и нам нужно больше думать об интересных, в том числе и развлекательных программах. Именно так происходило на Украине", — говорит Кучинскис.

В Латвии многие до сих пор пользуются незаконно купленными спутниковыми тарелками, сложно бороться и с нелегальным контентом в интернете.

"Понятно, что вместо этих закрытых российских каналов должна быть предоставлена альтернатива. Поэтому сейчас идет дискуссия о том, как привлечь русскоязычных к латвийскому и зарубежному телеконтенту", — отмечает Кучинскис.

На вопрос, достаточно ли возможностей у латвийских правоохранительных органов для выявления всех публичных сторонников российской агрессии в Украине, Кучинскис ответил, что СГБ пока не просит об увеличении ресурсов. Службы осведомлены о ситуации и адекватно справляются с ней в условиях войны, считает политик, добавляя, что в случае необходимости правоохранительные органы примут достаточно решительные меры против всех проявлений поддержки агрессивной политики России.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя