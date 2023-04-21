Кучинскис дал две недели на подготовку предложений, как уберечь людей от насилия

После трагедии в Екабпилсском крае, где на глазах у своей матери и маленького ребенка были убита женщина, министр внутренних дел Марис Кучинскис поручил в течение двух недель подготовить конкретные предложения о возможных изменениях в нормативных актах с целью минимизировать число случаев, когда люди страдают от насилия.

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Кучинскис поручил в течение месяца завершить служебную проверку в Госполиции о том, действительно ли стражи порядка выполнили свою работу профессионально, было ли сделано все, что можно было сделать и не следовало ли действовать иначе. "Важно, чтобы преступления раскрывались и виновные были пойманы. При этом даже важнее - превентивная работа, направленная на то, чтобы устранить угрозу совершения преступлений - на улице, на работе, в своем доме", - указал Кучинскис.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была зарезана женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леонс Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщину не защитили.

Начальник Госполиции Армандс Рукс распорядился начать служебную проверку в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае, чтобы "удостовериться, что полицейские действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально".

Леонс Русиньш, который после многомесячного преследования и угроз убил свою бывшую супругу, в розыске с 13 февраля. Отвечая на вопрос портала Delfi о том, как возможно, что человек, находившийся в розыске уже два месяца, по-прежнему мог находиться в Екабпилсе и совершить преступление, начальник Госполиции Армандс Рукс ответил, что полиция активно искала Русиньша, однако он был мобилен. "Этот человек и в Курземе фигурировал, и в Риге, и в Германии, и в других местах в Европе, он был мобилен", — сказал Рукс. Глава Госполиции отметил, что убийца избегал контактов с другими людьми, а также часто ночевал в своей машине. "Он был одиночкой", — заявил Рукс.

Полицейские нашли автомобиль Русиньша с открытыми дверьми в Ляудонской волости около лесного массива. В транспортном средстве стражи порядка обнаружили несколько мобильных телефонов, а также не менее десяти разных SIM-карт, поэтому Рукс допустил, что убийца мог страдать каким-то психическим расстройством, возможно, манией преследования.

Он также подчеркнул, что существует большая вероятность, что Русиньш совершил самоубийство, однако не исключена возможность того, что он жив.