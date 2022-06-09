Кучинскис: Латвия будет обеспечена энергоресурсами, вопрос в цене
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В следующем отопительном сезоне Латвия сможет обеспечить себя энергоресурсами, но вопрос в цене. Об этом в четверг утром в интервью передаче "Утренняя панорама", заявил председатель Комиссии национальной безопасности Сейма Марис Кучинскис.

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Политик отметил, что вопрос цены актуален сейчас не только для газа, но и в контексте древесины, так как наблюдается большой ажиотаж и рост цен.

По оценкам Кучинскиса, "прыжок цен" чувствуют не только малозащищенные жители, но и средний класс, поэтому он поддерживает установление потолка цен на энергоресурсы.

Также Кучинскис считает, что у правительства есть возможности снизить акцизный налог на топливо, тем самым уменьшив цены.

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