Кучинскис: Латвия не пустит в страну россиян, бегущих от мобилизации
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

У Латвии есть план действий на случай, если в России начнется очередная массовая мобилизация и тысячи людей будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу, сказал в интервью агентству LЕТА министр внутренних дел Марис Кучинскис.

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Этот план в определенной степени уже опробован на латвийско-белорусской границе. У Латвии накоплен достаточно большой опыт, и организованная белорусами "тренировка" пошла на пользу профессионализму латвийских служб, сказал министр.

На приграничной с Россией территории Латвии в настоящее время констатируются только отдельные инциденты, но они находятся под контролем.

"Однако то же самое нельзя сказать о белорусской границе. Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Вероятно, так будет до тех пор, пока у власти остается режим [Александра] Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что в это не вовлечена и Россия, потому что сейчас мы видим, что люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а затем их везут дальше к границе", — сказал Кучинскис.

В последнее время МВД также приходится чаще сталкиваться с дезинформацией со стороны белорусов в Telegram. Например, распространяются видео со следами на снегу, которые якобы оставили латвийские пограничники, перетаскивая на территорию Белоруссии тело иностранца, и находится достаточного много доверчивых людей, которые в это верят, сказал министр.

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