Кучинскис: мы не должны терять бдительность на внешней границе
Foto: Valsts kanceleja

На заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС в Люксембурге, на котором в четверг присутствовал и министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис, была достигнута договоренность о новом подходе ЕС к предоставлению убежища с учетом увеличения количества мигрантов, сообщили агентству LЕТА в МВД.

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Чтобы этот новый подход вступил в силу, его еще необходимо согласовать с Европейским парламентом.

В ходе встречи министры ЕС обсудили текущие вызовы в работе Шенгенской зоны, а также проблемы борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом.

Механизм солидарности на уровне ЕС предусматривает, что государства-члены, сталкивающиеся с высоким давлением миграции, смогут запрашивать помощь других государств в приеме этих лиц либо финансовое соучастие.

"Для нас важно, чтобы система в целом была сосредоточена на ответственности за укрепление пограничного режима, возможности быстрого и эффективного возвращения людей и предотвращения потоков в целом, она не должна создавать новые потоки или стимулы для нелегальной миграции", — сказал Кучинскис.

Также было обращено внимание на то, что миграционные потоки редко бывают рационально мотивированы — в основном они основаны на представлениях, часто ложных, эмоциях и просто стремлении к лучшей жизни. Следовательно, система, основанная только на математических расчетах по разделению и уравновешиванию потоков, не будет устойчивой. В этом контексте следует отметить, что в большинстве случаев, когда принимается решение о предоставлении убежища лицам, незаконно пересекающим латвийско-белорусскую границу, эти люди после помещения в центр для соискателей убежища просто бегут в другие страны ЕС.

В МВД напоминают, что проблема нелегальной миграции в Латвии стала актуальной с тех пор, как Беларусь начала гибридную войну, организуя переправку граждан разных стран к границе Латвии и поощряя их попытки попасть в Латвию.

Только в этом году Государственная пограничная охрана предотвратила незаконную попытку попасть в Латвию более 3700 человек.

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