Кучинскис: надеюсь, мы не будем выталкивать потерявших ВНЖ россиян через границу

Для избежания ненужных очередей тем гражданам России, у которых истек срок действия вида на жительство (ВНЖ), следует первыми сдать экзамен по государственному языку. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) высказал министр внутренних дел Марис Кучинскис. Также он выразил надежду, что "мы живём в демократическом мире" и никто не будет "выталкивать людей через границу".

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Содержащаяся в Законе об иммиграции норма предусматривает, что постоянный вид на жительство в Латвии предоставляется только тем гражданам России, которые могут подтвердить свое знание латышского языка. В противном случае постоянный вид на жительство аннулируется.

Кучинскис отметил, что даже если человек не сдаст экзамен, у него может остаться другое законное основание остаться в Латвии, с которым он может обратиться в PMLP — например, родственники, у которых есть это основание. На вопрос о том, повезут ли на границу тех, у кого не будет оснований остаться, Кучинскис выразил надежду, что все-таки живет в демократическом мире, и никто не будет "выталкивать людей через границу". Он признал, что сейчас в законе не прописан этот момент — "об этом законодатель не подумал". Кучинскис планирует поднять этот вопрос на заседании коалиции.

При этом он указал, что летом может начаться наибольший поток граждан России в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). Всего услугу нужно оказать более 17 000 гражданам России, имеющим на данный момент действующий вид на жительство.

Министр считает, что сразу оказать такую ​​услугу этим 17 тысячам человек будет очень сложно и может начаться хаос.

Поэтому он предлагает, чтобы каждый гражданин России мог обратиться в PMLP по истечении срока действия ПМЖ в каждом конкретном случае, а не именно до 1 сентября. В этом году таких людей может быть около четырех тысяч.

Этот вопрос будет обсуждаться в коалиции в понедельник.