Кучинскис: надеюсь, мы не будем выталкивать потерявших ВНЖ россиян через границу

Для избежания ненужных очередей тем гражданам России, у которых истек срок действия вида на жительство (ВНЖ), следует первыми сдать экзамен по государственному языку. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) высказал министр внутренних дел Марис Кучинскис. Также он выразил надежду, что "мы живём в демократическом мире" и никто не будет "выталкивать людей через границу".
Содержащаяся в Законе об иммиграции норма предусматривает, что постоянный вид на жительство в Латвии предоставляется только тем гражданам России, которые могут подтвердить свое знание латышского языка. В противном случае постоянный вид на жительство аннулируется.
Кучинскис отметил, что даже если человек не сдаст экзамен, у него может остаться другое законное основание остаться в Латвии, с которым он может обратиться в PMLP — например, родственники, у которых есть это основание. На вопрос о том, повезут ли на границу тех, у кого не будет оснований остаться, Кучинскис выразил надежду, что все-таки живет в демократическом мире, и никто не будет "выталкивать людей через границу". Он признал, что сейчас в законе не прописан этот момент — "об этом законодатель не подумал". Кучинскис планирует поднять этот вопрос на заседании коалиции.
При этом он указал, что летом может начаться наибольший поток граждан России в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). Всего услугу нужно оказать более 17 000 гражданам России, имеющим на данный момент действующий вид на жительство.
Министр считает, что сразу оказать такую услугу этим 17 тысячам человек будет очень сложно и может начаться хаос.
Поэтому он предлагает, чтобы каждый гражданин России мог обратиться в PMLP по истечении срока действия ПМЖ в каждом конкретном случае, а не именно до 1 сентября. В этом году таких людей может быть около четырех тысяч.
Этот вопрос будет обсуждаться в коалиции в понедельник.