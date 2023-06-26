Кучинскис: нет признаков увеличения потока беженцев из России в Латвию после мятежа Пригожина

Нет никаких признаков того, что поток беженцев из России в Латвию увеличился бы после военного бунта "вагнеровцев", заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список"). Об этом сообщает LSM.lv.

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Никаких изменений на латвийско-российской границе не было констатировано ни в день мятежа, ни сейчас. Вечером 25 июня на границе Латвии и России было около 50 автомобилей и несколько пешеходов.

Министр также подчеркнул, что на границе Латвии и Беларуси по-прежнему действует усиленный режим охраны границы. На вопрос о том, при каких обстоятельствах к границе следует направить дополнительные силы из Земессардзе, Кучинскис ответил: "Тогда, когда количество беженцев приблизится к 100, будет необходимо большее количество. До 100 мы можем справиться самостоятельно".

Однако пограничники не должны "механически считать" людей, они на месте определяют, нужна ли помощь от других служб.

На просьбу оценить возможный "уход" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Беларусь, Кучинскис отметил, что пока не следует делать поспешных выводов, все наблюдают за ситуацией в России.

"Беларусь приучила нас к бдительности. Задействованность пограничников достаточно высока. Мы бдительны", — заявил Кучинскис.

Он также сообщил, что большая часть забора на границе с Беларусью уже построена, а в следующем году он будет закончен по всей длине. В ближайшее время возле границы будут установлены камеры видеонаблюдения.