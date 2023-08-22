Кучинскис: ОС не будет присоединяться к правительству в качестве "четвертого колеса"
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Если "Объединенному списку" (ОС) предложат присоединиться к правительству в качестве "четвертого колеса", то ответ будет отрицательным уже сегодня, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС) в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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По мнению ОС, важно, чтобы переговоры о формировании правительства действительно начались "с чистого листа". "Новое Единство" утверждает, что нет ничего заранее установленного, и мы не являемся четвертым колесом. Если мы как четвертое колесо, то ответ будет "нет" уже сегодня", — сказал политик.

Он указал, что ОС готов работать в Сейме и в другом качестве, то есть в оппозиции.

Однако, если есть возможность начать переговоры "с чистого листа", то партия видит вещи, которые можно было бы исправить.

В то же время ОС серьезно опасается влияния Айвара Лемберга. У ОС нет претензий к депутатам и официальному руководству Союза зеленых и крестьян (СЗК), но ОС не доверяет Лембергсу.

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