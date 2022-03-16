Кучинскис: пока в Украине война, Латвии стоило бы не проводить мероприятия 16 марта и 9 мая
Foto: Reuters/Scanpix

Пока в Украине идет война, Латвии было бы лучше обойтись без мероприятия 16 марта и 9 мая. Об этом в интервью программе Rīta panorāma заявил председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Политик отметил, что спецслужбы провели переговоры со всеми сторонами, но, по его мнению, пока в Украине идет война, в Латвии следовало бы исключить мероприятия и в день памяти легионеров, и в День победы.

Кучинскис считает, что это было бы необходимо для предотвращения провокаций, направленных на эскалацию ситуации. Политик подчеркнул, что также следует понимать, что любая эскалация дает возможность "телевидению лжи из Москвы" снимать сюжеты о беспорядках в Латвии.

"Сюжеты все равно будут, но нам нужно сдлать все возможное, чтобы не было, что показывать", — резюмировал Марис Кучинскис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться