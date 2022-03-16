Кучинскис: пока в Украине война, Латвии стоило бы не проводить мероприятия 16 марта и 9 мая

Пока в Украине идет война, Латвии было бы лучше обойтись без мероприятия 16 марта и 9 мая. Об этом в интервью программе Rīta panorāma заявил председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис.

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Политик отметил, что спецслужбы провели переговоры со всеми сторонами, но, по его мнению, пока в Украине идет война, в Латвии следовало бы исключить мероприятия и в день памяти легионеров, и в День победы.

Кучинскис считает, что это было бы необходимо для предотвращения провокаций, направленных на эскалацию ситуации. Политик подчеркнул, что также следует понимать, что любая эскалация дает возможность "телевидению лжи из Москвы" снимать сюжеты о беспорядках в Латвии.

"Сюжеты все равно будут, но нам нужно сдлать все возможное, чтобы не было, что показывать", — резюмировал Марис Кучинскис.