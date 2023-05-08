Кучинскис: полиция отреагировала на ситуацию в Иманте за 15-20 минут, но коммуникация должна быть улучшена

Государственная полиция отреагировала на инцидент в Иманте в течение 15-20 минут после вызова, но Госполиции необходимо улучшить коммуникацию с общественностью, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис после совещания коалиции .

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Кучинскис заявил, что с утра воскресенья находится на постоянной связи с главой Госполиции Армандом Руксом. Он напомнил, что Руксу поручено провести служебную проверку в связи с насильственными разборками между подростками, которые произошли 5 мая в Иманте.

Проверка в основном уже проведена, собрана часть информации. Оценка случившегося будет продолжена.

По словам министра, 5 мая спецназ Госполиции прибыл на место происшествия в лесу в течение 15-20 минут, чтобы не допустить новых потасовок. С другой стороны, к человеку, у которого укрылись трое детей, полиция прибыла позже, потому что было известно, что они в безопасности, отметил Кучинскис.

Министр обратил внимание на то, что речь идет не о преступниках, а в основном о детях от 9 до 13 лет, среди которых самому старшему 15 лет.

Проблема возникла после того, как кто-то из одной компании случайно бросил камень в кого-то из другой компании во дворе школы, сказал Кучинскис.

Госполицию можно упрекнуть в недостаточной коммуникации, потому что она выступила с заявлением только в воскресенье днем. Госполиция должна работать во взаимодействии не только со СМИ, но и с социальными сетями, учитывая эпоху, в которой мы живем, отметил министр.