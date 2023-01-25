Кучинскис предлагает отменить обязательный срок получения ID-карт
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Министр внутренних дел Марис Кучинскис предлагает внести изменения в правила, которые предусматривают обязательное наличие удостоверения личности или eID-карты для лиц, достигших 15-летнего возраста — не указывать срок, до которого должно быть получено это удостоверение личности.

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Для получения eID-карты жители Латвии в настоящее время вынуждены стоять в очередях в Управлении по делам гражданства и миграции, так как по закону этот документ должен быть получен до 1 мая этого года.

"Мы уже говорили с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом о том, чтобы установить, что лица, достигшие 15-летнего возраста, должны получить удостоверение личности, но не указывать конечный срок, когда эти удостоверения должны быть получены", — сказал Кучинскис.

Человек будет обязан получить удостоверение личности, если он хочет получить паспорт.

Такое решение снизит напряженность и неудовольствие населения.

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