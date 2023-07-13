Кучинскис: службы внутренних дел не будут организовывать охоту на граждан России, не сдавших латышский язык

Внутренние службы "не будут охотиться" за теми гражданами России, которые не сотрудничают с государством и не сдают экзамен по латышскому языку, заявил глава МВД Марис Кучинскис ("Объединенный список") в интервью программе Krustpunktā Латвийского радио, сообщает агентство LETA.

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Комментируя тот факт, что несколько тысяч граждан России, похоже, не знают о необходимости сдачи экзаменов на знание государственного языка и им может грозить выдворение из Латвии, министр отметил, что, по оценке Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), некоторые такие граждане РФ должны находиться в Латвии, но по факту в стране не живут.

"Окончательные показатели по гражданам России мы соберем 1 сентября. Но я должен сказать, что 1 сентября — срок, когда должно быть какое-то движение от тех, кто даже не подал заявление", — сказал Кучинскис.

Министр внутренних дел напомнил, что граждане России, которые не смогут пройти языковую проверку, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство и выучить язык в течение пяти лет или подать заявление на получение гражданства Латвии путем натурализации, что тоже предполагает сдачу экзаменов.

Если заявление все же не будет подано, то граждане России лишатся элементарных вещей, таких как бесплатное медицинское обслуживание или "не смогут открывать банковские счета", и им придется покинуть страну в течение полугода. Одновременно Кучинскис подчеркнул, что на таких людей "охоты как таковой не будет".

"Если хочешь остаться в Латвии, тогда надо зарегистрироваться в PMLP, если не сдан языковой экзамен, еще дается вторая возможность", — напомнил министр.

Напомним, что в сентябре 2022 года Сейм принял поправки к закону, устанавливающие, что граждане России, проживающие в Латвии, должны пройти тест на знание государственного языка, чтобы вновь получить постоянный вид на жительство. Это требование распространяется на жителей Латвии, которые прежде были гражданами, а чаще негражданами страны, но приняли решение взять гражданство России. В основном это пожилые люди, которые часто брали гражданство России, чтобы получать российскую пенсию. В том числе и потому, что возраст выхода на пенсию в России — ниже.

Ранее назывались цифры — под действие этого требования закона подпадут примерно 18000 граждан РФ. По данным Министерства образования, за первый период приема заявок — с 1 февраля по 24 марта 2023 года — на сдачу экзамена записались всего 8131 граждан РФ. При этом только около половины из них сумели сдать экзамен, чаще всего проваливали письменную часть. Этим людям дана возможность пересдать экзамен.

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По имеющимся на данный момент данным, около 6000 граждан России, на которых распространяются особые требования закона, вообще не подали заявки на сдачу языковых тестов. Согласно закону, граждане России, которые имеют сейчас постоянный вид на жительство, но до 1 сентября этого года не предоставят свидетельство о том, что сдали экзамен по госязыку или же информацию о том, что им еще предстоит сдать такой экзамен до 30 ноября этого года, теряют с 1 сентября постоянный вид на жительство — то есть, этот документ не будет с осени действителен.

Срок подачи заявок на первый экзамен по государственному языку для граждан России уже был продлен до 30 июня. Люди, записавшиеся на проверку до 30 июня, сдают экзамен с 1 июля по 13 августа этого года.

С 1 по 31 августа те граждане России, которые не набрали необходимое количество баллов в ходе первого экзамена весной этого года, смогут зарегистрироваться на переэкзаменовку. Повторно сдать экзамен можно будет с 4 сентября по 30 ноября.

На прошлой неделе Государственный центр содержания образования сообщил, что еще от 3500 до 4000 граждан РФ записались на экзамен по латышскому языку уже в течение продленного периода.