Кучинскис, Таварс и Бергманис продолжат работу в парламентской фракции СЗК

Представители будущей политической платформы "Объединенный список Латвии", депутаты Сейма Марис Кучинскис, Эдгарс Таварс и Раймондс Бергманис в ближайшее время смогут продолжить работу в парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).

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Об этом сообщил Кучинскис, ссылаясь на разговоры во фракции СЗК.

Политик пояснил, что депутаты смогут продолжать работу во фракции как минимум ближайшие месяцы до предвыборного периода. После этого все будет зависеть от обстановки предвыборного времени, отметил Кучинскис.

Депутат пояснил, что в ходе переговоров было отмечено: фракция была создана на основании данного гражданами мандата на выборах в Сейм в 2018 году. Если люди могут разговаривать друг с другом и работать над общими делами, логично будет довести работу по выполнению обещаний до конца, указал Кучинскис.

Крестьянский союз Латвии во фракции СЗК имеет большинство, поэтому, если они попросят, то три депутата покинули бы фракцию, пояснил парламентарий. Однако пока была достигнута договоренность остаться.

Политик также рассказал, что основание новой политической силы может состояться в июне.

Как сообщалось ранее, Латвийское объединение регионов, Латвийская "зеленая" партия и Лиепайская партия намерены создать единый список под выборы в 14-й Сейм. Новый альянс уже заявил о своих амбициях доказать, что патриотизм — это не только ценность Национального объединения, либерализм — ценность не только Attīstībai/Par!, а у "Согласия" и Русского союза Латвии нет монополии на голоса русскоязычных.