Куда податься подростку из Пурчика или с Маскачки? Молодежное движение Young Folks LV пришло в районы

Самое впечатляющее, когда подростки, побывавшие на таких мероприятиях сами выражают желание что-то организовать. Например, когда две девочки Саша и Катрина организовали первое чаепитие, неожиданно прошло 36 человек. Другие подростки сами организовали фотоквест по мотивам фильма "Бумажный дом" — его месяц готовила команда из Латвии и Литвы — пришли около 30 человек. За время такого квеста происходит сплочение команды, которая вместе пережила взлеты и падения, выдержала разные задания и пришла к намеченной цели.

"Конечно, у психики подростка есть определенная специфика: черно-белость мира, максимализм, вспыльчивость, гормональные перепады, не очень развитые навыки эмоционального интеллекта, — поясняет Ричард. — Отличный способ выплеснуть накопившееся состояние — игра, она позволяет прожить все эмоции как будто не на полном серьезе. Также мы проводили встречи с психологом Еленой Фурдак, которая объясняла методику, помогающую осознать процессы взросления и направить в продуктивное русло. Очень важное завершение любой активности — рефлексия, когда подростки делятся своими чувствами, оценивают, что произошло и что можно было сделать по-другому". Все это важно, иначе взросление может задержаться или не случиться, человек так и останется незрелым.

Амбициозная мечта YF — развернуть стационарную сеть клубов по всем уголкам Риги. Он видит это как модульные домики в спальных районах, в каждом из которых есть свои лидеры, увлекающие детей спортом, разными проектами и помощью незащищенным слоям населения. Ведь на сегодня рижские спальные районы — это супермаркеты, игровые залы и бесхозные дворы с автостоянками. Своеобразные гетто, в которых родители боятся выпускать детей на улицу.

Первые ячейки для создания такой городской молодежной сети уже есть. Под патронажем владельца производства модульных домов разработаны и чертежи-планы под проект. "Пилотный" домик появится в Плявниеки. Сейчас идет согласование всех документов. В ближайшее время на краудфандинговой платформе Kekstarter будет объявлен сбор денег.

Foto: Publicitātes attēli

Есть ли у вас мечта? Составляйте план и вперед!

Ни на секунду не останавливается и другая активность. Сегодня в основной команде лидеров YF — около 50 человек, ежедневно вовлеченных в разные проекты и рабочие команды: маркетологи, дизайнеры, руководители клуба подростков и клубов по интересам, команда волонтеров на автовокзале для помощи беженцам… Каждый находит себя в том, что ему нравится: в занятиях из разряда неформального образования, встречах, клубах, поездках и международных путешествиях.

Всего YF проводит около 600 мероприятий и встреч в трех офисах, на свежем воздухе, онлайн и временно арендованных помещениях — число их участников исчисляется тысячами. Рижская дума уже оценивала работу движения — два года назад оно получило приз инкубатора лидеров. К организации, как к надежным партнерам, с разными предложениями обращаются общественные организации и представители бизнеса, которые хотели бы активную молодежь трудоустроить.

Под шапкой движения поддержку находят разные неформальные комьюнити молодежи. Самые популярные и активные — клубы аниме и японистов, а также литературный, спортивный, художественный и писательский клубы. Большим спросом пользуются языковые направления — японское, китайское, французское, английское, испанское… Для развития навыков общения русскоязычных детей на госязыке запустили проект Valodas draugi — на обучение и в языковой клуб записалось 330 человек — волонтеры преподают в 10-12 группах.

Отдельное формирование — Клуб родителей. Около 60 человек придумали, как продлить юность — играют в "мафию", отправляются в походы, устраивают совместные с детьми мероприятия, обучаются современным методам воспитания и коммуникации с детьми и помогают движению — ведут бухгалтерию, выступают менторами, преподают и даже ездят на тренинги по проектам Erasmus+.

Время от времени YF устраивает лекции с приглашением известных спикеров — Александра Панчина, Асю Казанцеву, Станислава Дробышевского… Ковид и война временно перекрыли возможность, но находятся и местные спикеры, например, с курсом по сексуальному образованию подростков.

С департаментом благосостояния Риги YF проводил проект Proti un dari: детям 15-29 лет, которые нигде не учатся и не работают, оказывали менторскую поддержку и помощь в освоении профессии или возврате к учебе. Давали и материальную поддержку для рестарта: например, нужны для получения профессии водительские права — помогали пройти обучение, решил стать дизайнером — покупали швейную машинку. Вместе с Erasmus+ провели серию мероприятий Where is my sport? — каждый месяц бесплатные спортивные мероприятия в городах Латвии…

Самые популярные направления YF — лагеря и поездки по странам. Лагеря проводятся на утесе Вецземью (Видземское взморье) — жизнь в палатках, каждый день на море, костер и разные темы. Например, как воссоединиться с природой и избавиться от стресса. В поездках расписываются траты на группу (12+) и вперед. В год до 20 поездок: Барселона, Израиль, Нью-Йорк, Исландия, Грузия… Для ночевки снимается квартира на airbnb или хостелы, иногда просто в палатках. Распределяются обязанности: кто закупается, кто готовит, кто посуду моет — вся ответственность на себя.

Ребята видят, что ничего невозможного нет — надо лишь подготовиться, грамотно составить план, найти поддержку и вперед. Со временем активные подростки сами становятся лидерами и помогают новичкам.

Родителям и подросткам, которые хотели бы приобщиться к движению Young Folks LV, писать сюда и сюда.

Летний проект Rīgas Pusaudžu klubs был организован при поддержке Рижской думы.