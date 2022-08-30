Куда податься подростку из Пурчика или с Маскачки? Молодежное движение Young Folks LV пришло в районы

Какие альтернативы для свободного времени у подростка из простой трудовой районной семьи? Хорошо, если спорт или серьезное увлечение, но чаще — улица (а там, как повезет с авторитетами) и вольное интернет-плавание (и там, как повезет не утонуть). Лидеры молодежного движения Young Folks LV придумали, как пустить неукротимую энергию нежного возраста на пользу для самого подростка и общества. Во время каникул они занялись организацией активности по месту жительства: знакомились, играли, познавали себя и свой район.

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В этом году своеобразной визитной карточкой движения Young Folks стал волонтерский пункт на Рижском автовокзале, через который прошли тысячи беженцев, эвакуирующихся с оккупированных территорий Украины — через Россию, где многие прошли через испытания фильтрационных лагерей, и Латвию на паром в Европу. Уставшие и растерянные, эти люди прибывали на автовокзал, в столице Латвии им предстояло несколько дней ждать паром, но как и где? Начитавшись отчаянных постов в соцсетях, за прием — с 8 утра до полуночи — взялись неравнодушные ребята из Young folks LV, к которым примкнули отзывчивые взрослые.

Благородное начинание — лишь один из многих проектов молодежного движения Young folks LV, зародившегося почти десять лет, когда успешный молодой инженер Александр Морозов оформил опекунство над младшим братом-подростком и придумал организовать вокруг него среду из сверстников, увлечь всех чем-то полезным. Постепенно это стало делом жизни — зарегистрированный в 2014 году Young Folks LV стал вторым домом для тысяч юных рижан. И не только, в YF по программе Erasmus+ приезжают молодые люди со всего мира и делятся своими знаниями, навыками, языками и культурами. А теперь к движению подтягиваются и юные беженцы с Украины.

Постепенно Young Folks LV превратился в инкубатор лидеров, которые работают над воплощением разных идей по улучшению мира и ведут за собой подростков. Родители смело ведут в YF трудных, несговорчивых или одиноких детей — там для них есть доброжелательная среда и менторская поддержка.

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Игры и рефлексии — лучшее лекарство для подростка

К Young Folks ДМ примкнули ребята из разных районов Риги, поэтому офис изначально сняли в центре на Сколас, 27-11. Потом еще один — на Бруниниеку. А также художественная мастерсткая на Набережной 11 ноября и фотостудия на Бриана. Но очень скоро стало ясно, что и этого мало. Решили идти в районы. Этим летом лидеры YF написали в Рижскую думу проект — Rīgas Pusaudžu klubs (Рижский клуб подростков). По организации полезной активности для молодежи 12-16 лет с целью социализироваться, узнать лучше свой район, улучшить навыки коммуникации, познакомиться со сверстниками, которые живут рядом.

Подростки, уже знакомые с Young Folks LV собирались своих друзей из районов, договаривались в соцсетях о встречах и вперед. Так в семи районах Риги — Плявниеки, Пурвциемс, Иманта, Зиепниеккалнс, Межциемс, Центр, Кенгарагс — появились свои "могучие кучки" под управлением лидеров. Организовывали спортивные и интеллектуальные игры, устраивали квесты с заданиями по району, затевали пикники, учились грамотно управлять эмоциями и направлять усилия… Многие за лето так сплотились, что готовы продолжить встречи и в другие времена года, в свободное от учебы время. Поддержка Рижской думы сделала возможной оплату работы лидеров (в возрасте 18+ молодым людям это важно) и покупку необходимого для деятельности инвентаря.

Foto: Pubicitātes attēli

"Активность и атмосфера на этих встречах очень зависит от лидеров — что они сами освоили, чем научились во время программ Erasmus+, — рассказывает один из лидеров YF Ричард Айзпуриетис. — Одним больше нравится организация игр на воздухе. Другим — интеллектуальных состязаний. С Плявниекской группой, к примеру, я выезжал в поход на роликах и велосипедах. А на встрече в Кенгарагсе лидер Вероника обучала подростков пользоваться разными ресурсами интернета — как искать и проверять информацию, как и что использовать. Все могли попробовать сразу все на практике…"