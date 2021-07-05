Невзирая на жару, восточный и юго-восточный ветер способствует охлаждению воды в Рижском заливе. В отдельных местах температуры воды упала до отметки в +13-14 градусов, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Но на Рижских пляжах — в Вецаки и Вакарбулли — температура вода в воскресенье составляла еще примерно +20 градусов. В Юрмале — море в воскресенье было теплым: + 21..+22 градуса. Такая же температура морской воды в Лиепае.

В Скулте в районе Саулкрасты температура воды в заливе в последние двое суток колебалась в пределах +13…+16 градусов, в понедельник с утра составила всего +13,5 градусов.

В Рое температура за последние сутки снизилась с +22 до +13,5 градусов.

На Колке и в Мерсрагсе в понедельник с утра температура воды в заливе сохранялась в районе +24 градусов, в Вентспилсском порту +19 градусов.

В большей части озер с рек температуры воды составляет +21..+25 градусов, в озере Бабелитес — +26 градусов. В маленьких речках со стремительным течением, реках, находящихся в тени, и в тех водоемах, в которых есть родиники, температура воды может составлять +16..+20 градусов.

На этой неделе с наступлением жары температура воды в реках и озерах повысится. Однако из-за того, что дует южный и юго-восточный ветер, температура воды в море на Латвийском побережье стремительно меняется — колебания температуры могут быть в пределах десяти градусов.