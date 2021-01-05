Кулдигская больница приостановила плановые операции до 18 января
Foto: LETA

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, Кулдигская больница приняла решение до 18 января приостановить плановые операции, прием пациентов на плановое лечение в дневном стационаре, а также реабилитационные услуги. Об этом сообщает LETA.

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При этом отмечается, что услуги неотложной помощи и в случаях острых заболеваний пациентам оказываться будут.

Прекращены эндоскопические обследования, за исключением пациентов с онкологией, которым необходимо обследование в рамках "зеленого корридора", а также в случае острых заболеваний.

Тех пациентов, запись которых затронет решение Кулдигской больницы, проинформируют о ситуации лично. Останется возможность обратиться к семейному врачу, а если помощь потребовалась вне времени его работы или в выходные, то можно звонить на консультационный номер 66 016 001.

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