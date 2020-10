Купальник из PET-бутылок и рыболовных сетей? Легко! Как Лаура и Элена создали свой бренд Swimbe

В этом году McDonalds в Австрии выпустил лимитированную коллекцию купальных костюмов, которые были изготовлены из переработанных пластмассовых трубочек для напитков. Коллекция вышла ограниченным тиражом, все экземпляры купальников и мужских плавок были разыграны в СМИ и социальных сетях. Латвийцы не могли участвовать в этом розыгрыше, но есть и хорошие новости. В Латвии такие эко-купальники уже делают, и главное отличие и преимущество латвийского бренда Swimbe — индивидуальный пошив.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все началось с классической женской проблемы: где купить купальник? Задача — подчеркнуть нужное, спрятать "ненужное", но решить ее сложнее, чем купить платье. "Бесчисленное количество раз прогуливаясь по магазинам, я пришла постоянно замечала: магазины полны одежды, но купить нечего. Начала искать варианты в интернете, но и там предложения не были ни качественными, ни дружественными к экологии", — вспоминает Лаура Жуковска-Супе, теперь уже предпринимательница и совладелица бренда Swimbe. Многие женщины в разговоре с Лаурой признавались, что из-за особенностей своего тела не могут найти купальники в магазинах, поэтому летом не ходят на море с детьми, в бассейн или с друзьями в СПА.

Foto: Publicitātes foto

Значит, запрос на индивидуальный пошив есть. Так и родилась идея. "Я начала искать, кто мог бы мне помочь, познакомилась с Эленой Дмитриевой, которая изучала дизайн одежды в Рижском техническом университете и уже шила нижнее белье. Ей понравилось, и мы начали работать", — говорит Лаура.

Made in Valmiera

Первые восемь прототипов купальников появились благодаря поддержке конкурсной программы инноваций ZĪLE. На выделенное финансирование (6 500 евро, программа покрывала 70% расходов) были куплены первые швейные машины. Кроме того, валмиерчанки обратились за консультацией к Арии Звайгзне — главврачу реабилитационного отделения Видземской больницы, чтобы создать купальники для женщин, у которых есть проблемы со спиной из-за большой груди.

В моделях для корпулентных дам важна ширина лент бюстгальтера и наличие укрепляющих элементов. Это вопрос не только комфорта, но и здоровья. Первые пробные купальники были разработаны как раз для такой категории покупательниц, которым сложнее всего купить подходящий купальник в магазине. Моделей находили через социальные сети.

Идея есть, первая коллекция есть, техническая основа заложена. Начался тернистый путь к бренду экологически дружественных купальников.

Материал из Италии, фурнитура из Лиепаи

"До сих пор в Латвии не было компаний, основным занятием которых было бы пошив экологически дружественных купальных костюмов. Вообще, в Латвии созданием экологической одежды занимаются единицы. Не хватает конструкторов одежды, особенно в сегменте нижнего белья и купальных костюмов", — рассказывает Элена Дмитриева.

"Все купальники сделаны из синтетики. Мы хотим, чтобы они не выцветали на солнце, были устойчивы к хлорированной или соленой воде, и такими свойствами обладают только синтетические материалы. Как и пластмасса, они изготавливаются из нефти. Хорошая новость в том, что современные технологии эволюционировали до такой степени, что пластиковую упаковку, PET-бутылки или старые рыболовные сети можно очистить, расплавить, вытянуть из этого расплавленного материала нить, из которой затем соткать ткань. Именно такой материал мы и используем", — поясняет Лаура Жуковска-Супе.

Поставщиком ткани стала итальянская компания Carvico. Пластиковые отходы для производства материала собираются в разных частях света, но в основном в Европе. По сути, Италия — единственная страна в ЕС, где производят ткань по такой технологии. Аналогичные заводы есть еще в Канаде и на Тайване.

Не стоит опасаться того, что эта ткань сделана из отходов. Она ничем не отличается от традиционной синтетической ткани, просто исходный материал — вторсырье, которое перерабатывается в гранулы при очень высоких температурах. В процессе любые бактерии погибают.

За фурнитурой далеко ехать не пришлось — ее нашли в Лиепае. Продукция известной в швейных кругах компании Arta удовлетворят всем требованиям. От китайской фурнитуры, которая могла обойтись дешевле, решили отказаться. Лаура и Элена хотят быть уверены в том, что при производстве не использовался труд с чрезмерной эксплуатацией рабочих или даже заключенных.

Социальный аспект. Производство из отходов и без отходов

Осознанный выбор предпринимательниц из Валмиеры — не тратить ресурсы, в первую очередь природные, для создания больших объемов одежды, часть из которой никто не покупает, и ее приходится утилизировать. "Именно природный аспект делает нас социальным предприятием. Мы используем ткань, сделанную из отходов, и наше производство не производит отходов. Философия бережного отношения к окружающей среде пронизывает весь наш бизнес. Мы открыты к сотрудничеству с людьми из групп социального риска. Это могут быть и одинокие матери, и человек с инвалидностью, который не может работать на обычном швейном производстве полную смену. Мы тут более гибки", — говорит Лаура Жуковска-Супе. — Мы поколение, для которого охрана природы важна. Это отражается на нашей повседневной жизни, поэтому было бы странно, если бы мы не придерживались этой экологической нити при создании бизнеса. Поэтому мы и получили статус социального предприятия и грант от ALTUM". Второй грант составил 18 000 евро — 90% от сметы закупки оборудования.

В качестве консультантов молодые предпринимательницы привлекли экспертов в области моды и дизайна Яну Симановску, Даце Аукле и Санту Крастиню. Создание консультативного совета при разработке бизнес-плана — обязательное условие для получения ALTUM гранта. Эксперты, к слову, поучаствовали в мозговом штурме безвозмездно.

Купальник в единственном экземпляре

Следуя логике социального ориентированного предприятия, которое стремится к безотходному производству, купальные костюмы шьются по заказу. Пошитый по индивидуальным меркам купальник, в зависимости от дизайна, обойдется покупателю в 85-100 евро. По словам основательниц бренда — это самая низкая цена при котором предприятие может работать. Больше всего денег уходит на зарплату.

Если сшить 300 одинаковых купальников, то цена за единицу может опуститься и до 20 евро. Но когда создается уникальный купальник, существующий в единственном экземпляре, цена неизбежно возрастает. "Мы конкурируем с уже готовыми одеждой, но наши козыри — это экологический аспект и персонализация. Копирования нашей бизнес-идеи, скорее всего, не произойдет, потому что этот бизнес требует очень много ресурсов", — считает Жуковска-Супе.

На сайте клиент вы выбираете модель. У раздельных купальников можно комбинировать верх и низ. Выбираете цветовую гамму и принт, доступные на сайте принты от латвийских художников. Принт можно сделать и из предоставленной вами фотографии или рисунка вашего ребенка. Правильно снять свои мерки вам поможет обучающее видео. Перед тем как приступать к пошиву, с заказчиком окончательно согласуют дизайн.

Путь длиной в два года

"Мы две простые девушки из Валмиеры, без стартового капитала, без большого опыта работы на производстве. На то, чтобы поставить на ноги наш бизнес, ушло два года. Заказы мы начали принимать в сентябре этого года, так что путь был довольно длинным", — рассказывают предпринимательницы.

Даже с учетом поддержки бизнеса через фонды дело спорилось не так быстро, как хотелось бы. Сначала ты сам покупаешь оборудование, и только потом получаешь деньги из грантов. На предприятии шесть различных машин, аппарат для печати на ткани, но пока нет жалюзи на окнах, нет стола в бюро. На такие вещи никто финансирование не выделяет. Но, запустив производство, девушки стали зарабатывать и уже сами стали приобретать необходимое для дальнейшего развития.

Перекройка бизнес-плана, Covid-19, экспорт

"Согласно бизнес-плану первые заказы мы должны были начать принимать не позднее мая. Последнее необходимое для окончательного старта оборудование из-за вспышки Covid-19 получили с задержкой, только в середине лета. Пока его установили и настроили, лето в Латвии подошло к концу, а путешествия в теплые страны теперь тоже отложены до лучших времен. Но заказы пошли, выручает то, что бассейны и СПА работают. Однако купальник сейчас все же не предмет первой необходимости. Судя по всему, те цели, что мы поставили перед собой, в этом году мы не достигнем", — признается Лаура Жуковска-Супе.

Главная цель молодого предприятия — экспорт. Идет работа над улучшением интернет-магазина, копятся деньги на маркетинговую компанию. В планах — охватить рынок стран Балтии, поскольку тут хорошо развита сеть пакоматов. Дальше — Скандинавия.

История Swimbe

Весна 2018 года. Лаура познакомилась с Эленой. В качестве самозанятых лиц они написали проект и получили по программе ZĪLE финансирование в размере 6 500 евро. Закупили первые машины.

Сентябрь 2018 года. Создано SIA Mans peldkostīms. Компания перешла в Валмиерский бизнес-инкубатор, где получают 50% софинансирования на аренду помещения и коммунальные платежи, разработку бренда и покупку ткани, ниток, фурнитуры.

Конец 2018 года. SIA Mans peldkostīms регистрируется в министерстве благосостояния как социальное предприятие.

Весна 2019 года. Подана заявку в ALTUМ на софинансирование.

Осень 2019 года. Получено софинансирование от ALTUМ в размере 18 000 евро на закупку оборудования. Заказано недостающее оборудование.

Весна 2020 года. Оборудование получено с задержкой в несколько месяцев.

Лето 2020 года. Запуск и отладка производства.

Сентябрь 2020 года. Начат прием заказов.

Статья подготовлена в сотрудничестве в Латвийской ассоциацией социального предпринимательства и представительством British Council в Латвии в рамках проекта "Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia".