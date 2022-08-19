Купаться в водах Лиепайского порта опасно из-за выброшенного на берег острого предмета

Купаться в водах Лиепайского порта опасно из-за выброшенного на берег острого металлического предмета, предупреждает муниципальная полиция Лиепаи в Twitter.

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Сообщается, что предмет находится примерно в 30 метрах от берега и один человек уже успел получить травмы из-за этого предмета.

Муниципальная полиция призывает людей купаться только в специально отведенных для этого местах.