Купивший на отдыхе лотерейный билет лиепайчанин выиграл 100 000 евро
Foto: EPA/Scanpix/LETA

58-летний житель Лиепаи выиграл в государственную "Лотерею столетия" 100 тысяч евро. Как рассказал latloto.lv счастливчик, он с семьей поехал отдыхать в Мерсрагс и по пути купил в информационном центре в Талси два лотерейных билета — себе и ребенку.

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Стерев слой, скрывавший выигрышные символы, мужчина обнаружил, что выиграл 100 тысяч евро. Полученные деньги он планирует в первую очередь потратить на образование детей, а также в качестве дополнительной финансовой помощи на уже ведущееся строительство дома.

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