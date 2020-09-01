Купленные за государственные деньги компьютеры попадут в школы только в конце октября
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Портативные компьютеры, которые планируется купить на средства государственного бюджета, будут доставлены в школы в конце октября - начале ноября, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.

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В августе правительство выделило Министерству образования и науки (МОН) 3,97 млн евро на улучшение техобеспечения общеобразовательных школ.

Как пояснила министр, финансирование выделено, но поставка задерживается из-за бюрократических процедур. Пандемия Covid-19 и связанная с ней удаленная учеба еще больше подтвердили необходимость инвестиций в современную систему образования, ранее отмечала она.

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Илга Шуплинска Министерство образования 1 сентября Школьники
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