Купленные за государственные деньги компьютеры попадут в школы только в конце октября

Портативные компьютеры, которые планируется купить на средства государственного бюджета, будут доставлены в школы в конце октября - начале ноября, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В августе правительство выделило Министерству образования и науки (МОН) 3,97 млн евро на улучшение техобеспечения общеобразовательных школ.

Как пояснила министр, финансирование выделено, но поставка задерживается из-за бюрократических процедур. Пандемия Covid-19 и связанная с ней удаленная учеба еще больше подтвердили необходимость инвестиций в современную систему образования, ранее отмечала она.