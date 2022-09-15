Купоны за депозитную упаковку можно будет жертвовать одиноким сениорам – прямо в тароматах

Латвийское общество самаритян (LSA) в сотрудничестве с магазином Lidl предлагают возможность делать пожертвования через тароматы – сумму, полученную за депозитную упаковку можно направить на благотворительность. Об этом агентству LETA сообщили организаторы кампании.

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Ожидается, что первый проект, который предложит возможность делать такие пожертвования — проект поддержки одиноких сениоров "Возраст не равняется одиночеству"

Это первый в Латвии благотворительный проект такого типа. Пожертвования в таромат будут распределяться по региональному принципу — например, средства, пожертвованные в лиепайском магазине Lidl, в первую очередь направят одиноким пожилым людям, которые находятся на попечении LSA в Южной Курземе.

Пожертвование — добровольно, его можно сделать в любом таромате магазина Lidl. Сейчас Латвийское общество самаритян заботится примерно о 2700 сениоров в Латвии.

В обществе напоминают, что примерно половина латвийских сениоров подвержены риску бедности, у десятой части пожилых латвийцев месячные доходы не превышают 200 евро, и после оплаты счетов им часто не хватает средств на продукты питания и товары быта — шампунь, стиральный порошок и даже туалетную бумагу, а также постельное белье и полотенца.

Кампания пожертвований в тароматах — это простая и устойчивая система с прозрачным процессом пожертвований.

При сдачи упаковки в таромат Lidl на экране можно увидеть кнопку Ziedot ("пожертвовать") — нажав ее, будет сделано пожертвование на сумму за сданную упаковку. Размер пожертвования не ограничен.

Каждое пожертвование фиксируется и раз в месяц магазин перечисляет собранную сумму в LSA, которое занимается уходом за одинокими сениорами по всей Латвии.

Те, кто решит не делать пожертвование, по-прежнему могут получить возвращенные деньги за упаковку в любом магазине Lidl в Латвии, купив на них товары или получив оплату наличными в кассе магазина.