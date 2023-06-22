Курьер в Ильгюциемсе спас жизнь пожилому мужчине
Foto: Argo Ingver/ Delfi.ee

В пятницу днем, 16 июня, Рижская муниципальная полиция (RPP) получила информацию от поставщика продуктов питания — курьер рассказал, что его постоянный заказчик не открывает и есть опасения, что с мужчиной что-то случилось.

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По словам курьера, по указанному адресу в Ильгюциемсе он регулярно доставлял еду — раз в неделю в течение двух лет. Поэтому у него возникли подозрения, что у заказчика возникли проблемы со здоровьем.

Ближайший экипаж RPP был немедленно отправлен на указанный курьером адрес. Прибывшие на место полицейские несколько раз постучались в дверь, однако им ее не открыли — из квартиры они услышали лишь периодические стоны. Расспросив соседей, полицейские выяснили, что жилец квартиры уже какое-то время не показывался.

По месту его жительства были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, бригада Неотложной медицинской помощи, а также сотрудники Государственной полиции.

Спасателям удалось получить доступ через лестницы к окнам квартиры, где был замечен мужчина — он лежал на полу. Обратившись к 66-летнему мужчине через окно, спасатели выяснили, что ему плохо и он нуждается в медицинской помощи.

Сразу же было принято решение взломать дверь квартиры, после чего мужчина был передан медикам и госпитализован.

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